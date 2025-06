Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Dienstagvormittag tiefer

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Vonovia SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 28,70 EUR.

Die Vonovia SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,9 Prozent auf 28,70 EUR ab. In der Spitze büßte die Vonovia SE-Aktie bis auf 28,62 EUR ein. Bei 28,77 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 50.682 Vonovia SE-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,93 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vonovia SE-Aktie derzeit noch 18,22 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 26.03.2025 Kursverluste bis auf 24,03 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 16,27 Prozent könnte die Vonovia SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,24 EUR, nach 1,22 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Vonovia SE-Aktie wird bei 34,29 EUR angegeben.

Am 06.05.2025 hat Vonovia SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,60 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,38 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 35,50 Prozent auf 2,26 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,67 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2025 terminiert. Vonovia SE dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Vonovia SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,94 EUR fest.

