Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittag mit Verlusten

So entwickelt sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,4 Prozent auf 32,37 EUR.

Um 11:47 Uhr fiel die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 32,37 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ging bis auf 32,30 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 32,66 EUR. Bisher wurden via XETRA 329.178 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 01.10.2024 auf bis zu 33,93 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 4,82 Prozent Luft nach oben. Am 24.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 19,66 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,26 Prozent.

Für Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,20 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 32,32 EUR an.

Am 01.08.2024 lud Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,95 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,40 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 11,94 Prozent auf 1,54 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 1,75 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 06.11.2024 erwartet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) möglicherweise am 05.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,87 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

XETRA-Handel DAX präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels leichter

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende in der Verlustzone

XETRA-Handel DAX verbucht am Mittwochnachmittag Abschläge