Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Vormittag in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 32,73 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 32,73 EUR. In der Spitze büßte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 32,71 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 32,86 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 49.911 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.09.2024 auf bis zu 33,66 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 19,66 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2023). Mit einem Abschlag von mindestens 39,93 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR an Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,18 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 31,92 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 01.08.2024. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,95 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein Ergebnis je Aktie von -2,40 EUR vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 11,94 Prozent zurück. Hier wurden 1,54 Mrd. EUR gegenüber 1,75 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 vorlegen. Am 05.11.2025 wird Vonovia SE (ex Deutsche Annington) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) einen Gewinn von 1,96 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

