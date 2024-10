Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) tendiert am Freitagnachmittag schwächer

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 32,05 EUR nach.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie musste um 15:50 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 32,05 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 31,95 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 32,30 EUR. Von der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 671.178 Stück gehandelt.

Am 01.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 33,93 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Am 24.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,66 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 63,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,900 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,20 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 32,32 EUR.

Am 01.08.2024 äußerte sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,95 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,40 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,94 Prozent auf 1,54 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,75 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) möglicherweise am 05.11.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) einen Gewinn von 1,87 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

