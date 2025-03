Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittwochmittag mit Verlusten

Blick auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Kurs

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 25,27 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 25,27 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 24,97 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 25,83 EUR. Der Tagesumsatz der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belief sich zuletzt auf 3.436.083 Aktien.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 33,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie somit 25,52 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 18.04.2024 auf bis zu 24,27 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,96 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,900 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,19 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 35,86 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie an.

Am 06.11.2024 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,09 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -3,40 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,72 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,43 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz für Q1 2025 wird am 07.05.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 05.05.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein EPS in Höhe von 2,02 EUR in den Büchern stehen haben wird.

