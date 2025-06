Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Donnerstagvormittag kaum verändert

Blick auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Vonovia SE. Zum Vortag unverändert notierte die Vonovia SE-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 29,86 EUR.

Die Vonovia SE-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 29,86 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Vonovia SE-Aktie bisher bei 29,93 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Vonovia SE-Aktie bis auf 29,71 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 29,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 147.297 Vonovia SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 33,93 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2024). Der derzeitige Kurs der Vonovia SE-Aktie liegt somit 12,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.03.2025 gab der Anteilsschein bis auf 24,03 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE-Aktie liegt somit 24,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Vonovia SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,22 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,24 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 34,29 EUR je Vonovia SE-Aktie an.

Vonovia SE gewährte am 06.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,26 Mrd. EUR – ein Plus von 35,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vonovia SE 1,67 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 06.08.2025 dürfte Vonovia SE Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Vonovia SE dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,94 EUR je Vonovia SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE-Aktie

DAX 40-Wert Vonovia SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vonovia SE von vor 10 Jahren eingebracht

Vonovia & Co. trotzen Marktschwäche - Banken-Aktien leiden

DAX 40-Titel Vonovia SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vonovia SE von vor 5 Jahren verloren