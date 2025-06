Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Vonovia SE. Die Vonovia SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 29,60 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 29,60 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Vonovia SE-Aktie bei 29,79 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 29,12 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.052.550 Vonovia SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 33,93 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vonovia SE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 26.03.2025 auf bis zu 24,03 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 1,22 EUR an Vonovia SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,24 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 34,29 EUR je Vonovia SE-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Vonovia SE am 06.05.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,60 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vonovia SE 0,38 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 2,26 Mrd. EUR gegenüber 1,67 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 06.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Vonovia SE veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 31.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Vonovia SE.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Vonovia SE ein EPS in Höhe von 1,94 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE-Aktie

Vonovia & Co. trotzen Marktschwäche - Banken-Aktien leiden

DAX 40-Titel Vonovia SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vonovia SE von vor 5 Jahren verloren

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern