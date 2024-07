Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) tendiert am Vormittag um Nulllinie

So bewegt sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Anleger zeigten sich zuletzt bei der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 28,11 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 28,11 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie zog in der Spitze bis auf 28,13 EUR an. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab in der Spitze bis auf 27,89 EUR nach. Mit einem Wert von 27,93 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien beläuft sich auf 69.770 Stück.

Bei einem Wert von 30,21 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.08.2023 bei 19,19 EUR. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 46,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,900 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,17 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 31,35 EUR an.

Am 30.04.2024 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -2,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1,67 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,57 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 01.08.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 01.08.2025.

In der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,90 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

