Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Anleger schicken Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 25,20 EUR nach.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie musste um 11:49 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 25,20 EUR. Im Tief verlor die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 25,05 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 25,42 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien beläuft sich auf 1.116.883 Stück.

Am 02.10.2024 markierte das Papier bei 33,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 34,64 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.04.2024 bei 24,27 EUR. Mit Abgaben von 3,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,900 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,19 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 34,86 EUR.

Am 06.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,09 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -3,40 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1,72 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,43 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 07.05.2025 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 05.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,96 EUR je Aktie in den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Büchern.

