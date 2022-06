Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) schiebt sich am Vormittag vor

Um 20.06.2022 09:22:00 Uhr konnte die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 31,53 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 31,70 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 31,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien beläuft sich auf 33.477 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.08.2021 bei 54,51 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 42,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,08 EUR. Dieser Wert wurde am 16.06.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 58,43 EUR an.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlichte am 05.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 761,41 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 581,95 EUR umgesetzt.

Am 03.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 02.08.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie in Höhe von 6,90 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vonovia SE