Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Dienstagmittag mit Kursplus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 30,04 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiere um 11:48 Uhr 1,2 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie sogar auf 30,13 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 29,77 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 499.503 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Am 16.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,21 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,57 Prozent hinzugewinnen. Am 22.08.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,19 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,14 Prozent.

Nachdem Vonovia SE (ex Deutsche Annington) seine Aktionäre 2023 mit 0,900 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,19 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 31,55 EUR an.

Am 01.08.2024 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das EPS lag bei -0,95 EUR. Ein Jahr zuvor waren -2,40 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,94 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,54 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,75 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 06.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 05.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,98 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX steigt nachmittags

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX liegt im Plus

Optimismus in Frankfurt: Börsianer lassen DAX letztendlich steigen