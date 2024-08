Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) präsentiert sich am Vormittag stärker

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Zuletzt ging es für das Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 29,79 EUR.

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 29,79 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie zog in der Spitze bis auf 29,83 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 29,77 EUR. Zuletzt wechselten 30.643 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Bei 30,21 EUR markierte der Titel am 16.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,41 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.08.2023 bei 19,19 EUR. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 55,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,900 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,19 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 31,55 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 01.08.2024. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,95 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,40 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 11,94 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,54 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,75 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 05.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,98 EUR je Aktie in den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Büchern.

