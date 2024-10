Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) tendiert am Dienstagmittag südwärts

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,6 Prozent auf 30,49 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 2,6 Prozent auf 30,49 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 30,48 EUR. Bei 30,91 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 868.730 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Am 01.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 33,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 11,28 Prozent zulegen. Am 24.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,66 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Verlust von 35,52 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,900 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,20 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 32,32 EUR.

Am 01.08.2024 äußerte sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,95 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,54 Mrd. EUR – eine Minderung von 11,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,75 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 06.11.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 05.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein EPS in Höhe von 1,87 EUR in den Büchern stehen haben wird.

