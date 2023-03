Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittag im Minusbereich

Um 11:48 Uhr fiel die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4,2 Prozent auf 16,78 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bisher bei 16,75 EUR. Bei 17,41 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belief sich zuletzt auf 2.529.978 Aktien.

Bei 41,60 EUR erreichte der Titel am 06.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 59,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 16,75 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 0,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,40 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie an.

Am 04.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 04.05.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 02.05.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,17 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belaufen.

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Vonovia-Aktie verliert deutlich: Morgan Stanley senkt Vonovia auf 'Underweight'

Vonovia-Aktie im Minus: Vonovia rechnet mit Gewinnrückgang und kürzt Dividende

Deutsche Wohnen-Aktie leichter: Deutsche Wohnen 2022 mit FFO auf Vorjahresniveau

