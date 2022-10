Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Anleger schicken Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Montagmittag ins Plus

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 20,97 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 21,37 EUR. Bei 21,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 616.332 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Am 22.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,21 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 58,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 18,59 EUR fiel das Papier am 13.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 12,83 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,92 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 1,35 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 42,12 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 03.08.2022 vor.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 04.11.2022 präsentieren. Schätzungsweise am 08.11.2023 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 2,62 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vonovia SE