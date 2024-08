Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiere zuletzt 2,7 Prozent.

Um 15:52 Uhr wies die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 31,35 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 31,42 EUR. Mit einem Wert von 30,81 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 1.168.752 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 31,42 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.08.2024). Gewinne von 0,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 19,66 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2023). Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 37,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,19 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 31,55 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Am 01.08.2024 äußerte sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,95 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2,40 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 1,54 Mrd. EUR, gegenüber 1,75 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 11,94 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 06.11.2024 präsentieren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) möglicherweise am 05.11.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) einen Gewinn von 1,98 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

