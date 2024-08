Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Vormittag nahezu unverändert

Aktie im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Bei der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 31,68 EUR.

Bei der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 31,68 EUR. Kurzfristig markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 31,78 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 31,62 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 31,70 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 83.500 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 31,78 EUR markierte der Titel am 27.08.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 0,32 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2023 Kursverluste bis auf 19,66 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 37,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,19 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 31,55 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 01.08.2024. Das EPS lag bei -0,95 EUR. Ein Jahr zuvor waren -2,40 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 11,94 Prozent auf 1,54 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,75 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 05.11.2025 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) einen Gewinn von 1,98 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

