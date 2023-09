Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Freitagmittag im Plus

So bewegt sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,6 Prozent auf 22,60 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr sprang die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,6 Prozent auf 22,60 EUR zu. Bei 22,73 EUR markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,13 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 816.522 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Am 17.01.2023 markierte das Papier bei 28,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie somit 21,31 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 28.03.2023 auf bis zu 15,27 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,43 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 28,23 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 26.07.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,47 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,08 EUR erwirtschaftet worden.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 03.11.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 01.11.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2025 1,96 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels steigen

Börse Frankfurt in Grün: DAX bewegt letztendlich im Plus

XETRA-Handel LUS-DAX zeigt sich nachmittags leichter