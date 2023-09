Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) reagiert am Freitagvormittag positiv

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,0 Prozent auf 22,25 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 2,0 Prozent auf 22,25 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie sogar auf 22,29 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,13 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 116.486 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Bei 28,72 EUR erreichte der Titel am 17.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 29,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 28.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,27 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 31,37 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 28,23 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 26.07.2023. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,08 EUR je Aktie gewesen.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 03.11.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger Experten zufolge am 01.11.2024 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,96 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

