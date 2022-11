Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittwochnachmittag nahe Vortagesschluss

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bewegte sich um 04:22 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 23,79 EUR. Im Tageshoch stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 24,58 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 23,55 EUR aus. Bei 24,01 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belief sich zuletzt auf 1.276.114 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.01.2022 bei 48,93 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Kursplus von 51,38 Prozent wieder erreichen. Am 13.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 18,59 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 28,01 Prozent würde die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,82 EUR. Im Vorjahr erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre 1,35 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im Durchschnitt mit 39,03 EUR.

Am 04.11.2022 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 07.03.2023 terminiert.

Experten taxieren den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn für das Jahr 2022 auf 2,54 EUR je Aktie.

