Vor Bilanzvorlage

Die NEL ASA-Aktie steht vor einer entscheidenden Woche. Während die kanadische Bank RBC ihr Kursziel bestätigt, blicken Anleger gespannt auf die morgige Quartalsbilanz. Was bedeutet das für die Zukunft des Wasserstoff-Spezialisten?

• RBC bekräftigt "Outperform"-Rating

• Quartalszahlen im Fokus: Am Mittwoch veröffentlicht NEL ASA seine Ergebnisse für das dritte Quartal

• Analystenprognosen: Experten erwarten eine Umsatzsteigerung

NEL-Aktie: RBC bleibt optimistisch, während Anleger auf Quartalszahlen blicken

Die NEL ASA-Aktie steht im Fokus der Anleger. Während die Royal Bank of Canada, kurz RBC, ihr positives Rating "Outperform" für den Wasserstoff-Spezialisten bestätigt, blicken die Märkte gespannt auf die morgige Veröffentlichung der Quartalszahlen.

RBC bescheinigt NEL Wachstumspotenzial

Die kanadische Bank RBC hat ihre Einschätzung für NEL ASA bekräftigt und das Kursziel bei 12 norwegischen Kronen belassen. Analyst Erwan Kerouredan hebt dabei insbesondere den US-amerikanischen Absatzmarkt, Lizenzumsätze sowie die Entwicklung der operativen und Kapitalausgaben hervor. In einem am Dienstag veröffentlichten Ausblick auf die kommenden Quartalszahlen äußerte sich Kerouredan zuversichtlich bezüglich der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens.

NEL-Quartalszahlen im Fokus

Morgen wird NEL seine Ergebnisse für das dritte Quartal präsentieren. Analysten erwarten dabei eine Umsatzsteigerung von 13,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf insgesamt 407,0 Millionen NOK. Zudem wird ein Verlust pro Aktie von 0,057 NOK prognostiziert, was eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahresquartal darstellen würde.

So bewegt sich die NEL-Aktie heute

Die NEL ASA Aktie hat in den letzten Wochen eher eine Tendenz nach unten eingeschlagen. An der Börse in Oslo ging es innerhalb der letzten drei Monate um mehr als 40 Prozent runter. Heute verliert das NEL-Papier zeitweise 2,7 Prozent auf 3,93 NOK. Die bevorstehenden Quartalszahlen dürften einen erheblichen Einfluss auf den weiteren Kursverlauf haben.

Redaktion finanzen.net