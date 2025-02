Bilanzvorlage

Die Fueling-Division des Wasserstoffriesen NEL hat ihre Bücher geöffnet.

• Rückgang des Umsatzes und höhere Verluste

• Bruttomargen verbessert

• Kostensenkungen durch Restrukturierung



Für Cavendish, die Betankungstochter des norwegischen Wasserstoffkonzerns NEL, ist das vierte Quartal erneut mit Verlusten zu Ende gegangen.

Erneut rote Zahlen

Der Umsatz sackte von 8,3 Millionen Euro auf 6,4 Millionen Euro ab. Das operative Ergebnis betrug minus 3,5 Millionen Euro, was einem Rückgang gegenüber dem entsprechenden Zeitraum 2023 entspricht. Der Rückgang sei auf die niedrigere Umsatzbasis zurückzuführen und werde teilweise durch verbesserte Bruttomargen ausgeglichen, teilte das Unternehmen mit. Unter dem Strich verlor Cavendish im Berichtsquartal 4,3 Millionen Euro nach 4,6 Millionen Euro vor Jahresfrist.

"Umsatz und EBITDA für das vierte Quartal lagen wie erwartet auf dem Niveau des Vorquartals und spiegeln die aktuellen Marktbedingungen wider. Unser Auftragseingang war aufgrund von Marktverzögerungen geringer als erwartet, aber wir führen gute Gespräche mit mehreren Kunden sowie Vertrauen und Flexibilität in unser Produkt, die uns zukünftige Aufträge sichern", wird Robert Borin, CEO von Cavendish Hydrogen ASA, im Rahmen der Bilanzmitteilung zitiert.

Im Gesamtjahr summierten sich die Nettoverluste auf 22,7 Millionen Euro, der Umsatz lag mit 31,4 Millionen Euro unterdessen leicht über dem des Vorjahres (30,4 Millionen Euro).

Kosten weiter im Blick

In Sachen Kostenkontrolle zeigt sich eine leichte Verbesserung: Die Gesamtbetriebskosten wurden auf 11,1 Millionen Euro gesenkt, verglichen mit 11,8 Millionen Euro im vierten Quartal 2023. Obwohl das langfristige Marktpotenzial vielversprechend sei, mache die aktuelle Marktsituation eine Anpassung der Kostenbasis erforderlich. "Dies ist eine zutiefst bedauerliche Situation, und es ist nie leicht, sich von talentierten und engagierten Kollegen zu verabschieden. Die Kontrolle unserer Kostenbasis ist jedoch sowohl notwendig als auch unerlässlich, um sicherzustellen, dass Cavendish ein langfristiger Partner sein kann, der seine Kundenverpflichtungen erfüllt und für Wachstum bereit ist, wenn der Markt anzieht", fügte Borin mit Blick auf die Anfang Januar angekündigten massiven Restrukturierungsmaßnahmen hinzu.

Aktien von NEL ASA und Cavendish Hydrogen im Blick

Am Donnerstag verlor die Cavendish Hydrogen-Aktie an der Börse in Oslo letztlich 5,51 Prozent auf 4,80 NOK.

Für die Aktie der Konzernmutter NEL ging es in Oslo derweil um 2,21 Prozent auf 2,41 NOK aufwärts. Am Tag zuvor hatte das Unternehmen selbst Zahlen vorgelegt. Für die Cavendish Hydrogen-Aktie war es daneben um 2,87 Prozent auf 5,08 NOK nach unten gegangen.



