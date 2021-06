Volkswagen bestätigt Interesse an Übernahme von Autovermieter Europcar - Europcar-Aktie zieht kräftig an

Derzeit erwäge das Unternehmen zusammen mit den Finanzinvestoren Attestor und Pon Holdings eine Mehrheitsübernahme der Franzosen, wie der DAX -Konzern am Donnerstag in Wolfsburg mitteilte. Die Überlegungen seien in einem frühen Stadium und es gebe keine Sicherheit, dass daraus etwas werde.

Ein unverbindliches Angebot über 44 Cent je Aktie habe Europcar abgelehnt. Das wäre insgesamt ein Kaufpreis von rund 2,2 Milliarden Euro gewesen. Eine mögliche Übernahme könnte für Volkswagen attraktiv sein, hieß es von VW. Es sei eine von mehreren Möglichkeiten, VW Zugang zu einer Plattform zu geben, die die Unternehmenspläne in Sachen Mobilität stützen würden. Am Vortag hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg bereits über das abgelehnte Angebot berichtet.

Das Interesse von Volkswagen an einer Übernahme von Europcar lässt die Papiere des französischen Autovermieters weiter aufleben. Am Donnerstag kletterten sie in der Spitze bis auf 0,463 Euro, kamen damit aber über ihr knapp darüber liegendes Zwischenhoch von Anfang Juni erneut nicht hinaus. Es wäre ein Hoch seit Anfang Februar gewesen. Zuletzt gewannen sie noch 7,33 Prozent und kosteten damit 0,4615 Euro.

Am Vortag schon waren sie um fast neuneinhalb Prozent nach oben gesprungen nach einer Kreisemeldung über ein Milliarden-Gebot von Volkswagen zu 0,44 Euro je Aktie, das Europcar jedoch als zu niedrig ablehnt. An diesem Donnerstag nun bestätigte der Wolfsburger Autobauer das Interesse.

Der Kursverlauf von Europcar in den zurückliegenden Jahren ist verheerend. Im September 2017 kosteten die Anteile noch mehr als 13 Euro. Danach begann die Talfahrt, die bis zuletzt anhielt. Ende Februar hatten die Titel sogar nur 0,25 Euro gekostet.

Die VW-Aktie notiert via XETRA zwischenzeitlich 0,67 Prozent fester bei 219,40 Euro.

