Vorstand baut Engagement aus - so reagiert die LEWAG-Aktie

Öffentliche Bekanntgabe

Nach Eigengeschäften von Führungskräften rückte zuletzt LEWAG ins Blickfeld.

Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 13.02.2025 bei LEWAG verzeichnet. Die BaFin wurde am 14.02.2025 über die Transaktion informiert. Vorstand Hesselbach, Jochen H. stockte am 13.02.2025 sein Investment in LEWAG-Aktien auf. Hesselbach, Jochen H. erstand 200 Aktien zu je 25,00 EUR. Das Papier von LEWAG konnte schließlich klettern und stieg im FSE-Handel um 35,40 Prozent auf 26,00 EUR.

Am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin stieg die LEWAG-Aktie. In der FSE-Sitzung kletterte das Papier um 20,80 Prozent auf 30,20 EUR. Im Handel wurden an diesem Tag 190 LEWAG-Aktien umgesetzt. Der Börsenwert von LEWAG beläuft sich unterdessen auf 123,55 Mio. Euro. Der Streubesitz wird auf 4.752.000 Aktien beziffert.

Bereits am 12.02.2025 hatte Hesselbach, Jochen H. einen Trade getätigt. Hesselbach, Jochen H. erwarb zu diesem Zeitpunkt 50 Anteilsscheine. Eine Aktie hatte damals einen Kurs von 19,50 EUR.

Redaktion finanzen.net