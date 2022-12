Vorstand investiert in SLM Solutions-Aktien - die Kursreaktion

Für den 13.12.2022 wurde bei SLM Solutions ein Insiderdeal gemeldet. Die Publikation des Deals fand am 14.12.2022 statt. Ackermann, Dirk, Vorstand bei SLM Solutions fügte dem eigenen Portfolio 250 SLM Solutions-Anteilsscheine hinzu. Die Papiere hatten am 13.12.2022 einen Wert von jeweils 17,48 EUR. Die SLM Solutions-Aktie bewegte sich letztendlich kaum. Das Papier stand via FSE bei 17,60 EUR.

Die SLM Solutions-Aktie wies am Veröffentlichungstag der BaFin im Endeffekt kaum Veränderungen aus. Im FSE-Handel notierte das Papier bei 17,20 EUR. Der Börsenwert von SLM Solutions beläuft sich unterdessen auf 456,20 Mio. Euro. An der Börse handelbar sind momentan 25.744.700 Papiere.

Am 02.12.2022 führte Ackermann, Dirk zuvor ein Eigengeschäft durch. Die Führungskraft vergrößerte die Aktienposition um 300 Papiere zu jeweils 17,88 EUR.

