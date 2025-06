Vossloh Aktie News: Anleger greifen bei Vossloh am Dienstagvormittag zu

Vossloh im Fokus

Die Aktie von Vossloh gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Vossloh-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 79,90 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 79,90 EUR zu. In der Spitze gewann die Vossloh-Aktie bis auf 80,80 EUR. Bei 79,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Vossloh-Aktie belief sich zuletzt auf 7.539 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.06.2025 bei 80,80 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,13 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 40,35 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2024). Der aktuelle Kurs der Vossloh-Aktie ist somit 49,50 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,32 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Vossloh-Aktie wird bei 74,50 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vossloh am 24.04.2025. Es stand ein EPS von 0,24 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Vossloh noch ein Gewinn pro Aktie von 0,39 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vossloh in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,58 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 251,10 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 268,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.07.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 30.07.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Vossloh ein EPS in Höhe von 3,86 EUR in den Büchern stehen haben wird.

