Vossloh Aktie News: Vossloh tritt am Dienstagmittag auf der Stelle

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Vossloh. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Vossloh-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 78,60 EUR.

Die Vossloh-Aktie bewegte sich um 11:47 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 78,60 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Vossloh-Aktie bisher bei 80,80 EUR. In der Spitze fiel die Vossloh-Aktie bis auf 78,60 EUR. Bei 79,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 28.785 Vossloh-Aktien.

Am 03.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 80,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 2,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.11.2024 bei 40,35 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vossloh-Aktie mit einem Verlust von 48,66 Prozent wieder erreichen.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,32 EUR je Vossloh-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 74,50 EUR an.

Am 24.04.2025 legte Vossloh die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,24 EUR gegenüber 0,39 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 251,10 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 268,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 24.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Vossloh veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Vossloh-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,86 EUR je Vossloh-Aktie belaufen.

