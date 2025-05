Vossloh Aktie News: Vossloh tendiert am Dienstagvormittag schwächer

Vossloh im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 70,50 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 70,50 EUR. Im Tief verlor die Vossloh-Aktie bis auf 70,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 71,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.864 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Am 06.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 71,70 EUR. Der derzeitige Kurs der Vossloh-Aktie liegt somit 1,67 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.11.2024 (40,35 EUR). Der derzeitige Kurs der Vossloh-Aktie liegt somit 74,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,35 EUR. Im Vorjahr erhielten Vossloh-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Vossloh-Aktie wird bei 64,00 EUR angegeben.

Am 24.04.2025 lud Vossloh zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,24 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 251,10 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 268,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.07.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,86 EUR je Aktie in den Vossloh-Büchern.

