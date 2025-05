Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Vossloh gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,4 Prozent auf 69,00 EUR.

Die Vossloh-Aktie notierte um 11:41 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,4 Prozent auf 69,00 EUR. Die Abwärtsbewegung der Vossloh-Aktie ging bis auf 68,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 71,70 EUR. Von der Vossloh-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 33.097 Stück gehandelt.

Am 06.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 71,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,91 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.11.2024 bei 40,35 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vossloh-Aktie mit einem Verlust von 41,52 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Vossloh-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,35 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 64,00 EUR für die Vossloh-Aktie aus.

Vossloh ließ sich am 24.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,24 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,58 Prozent auf 251,10 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 268,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Vossloh am 24.07.2025 präsentieren. Am 30.07.2026 wird Vossloh schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,86 EUR je Vossloh-Aktie belaufen.

