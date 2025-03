Vossloh Aktie News: Vossloh am Freitagvormittag im Minusbereich

Kursverlauf

Die Aktie von Vossloh gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 56,50 EUR.

Das Papier von Vossloh gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:05 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 56,50 EUR abwärts. Der Kurs der Vossloh-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 55,90 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 57,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3.923 Vossloh-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 60,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vossloh-Aktie. Bei einem Wert von 40,35 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2024). Der derzeitige Kurs der Vossloh-Aktie liegt somit 40,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,21 EUR, nach 1,05 EUR im Jahr 2023. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 58,25 EUR.

Am 31.10.2024 hat Vossloh in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,74 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 298,70 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 325,30 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.03.2025 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,14 EUR je Vossloh-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: SDAX schlussendlich mit grünen Vorzeichen

SDAX-Handel aktuell: SDAX klettert nachmittags

Freundlicher Handel: SDAX am Mittag mit positivem Vorzeichen