CAC 40 aktuell: CAC 40 zum Ende des Dienstagshandels im Aufwind

Euronext-Handel im Fokus

Der CAC 40 beendete den Dienstagshandel stabil.

Am Dienstag ging der CAC 40 nahezu unverändert (plus 0,17 Prozent) bei 7.804,33 Punkten aus dem Handel. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,348 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,088 Prozent auf 7.784,58 Punkte an der Kurstafel, nach 7.791,47 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 7.815,44 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7.769,51 Punkten lag.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, bei 7.743,75 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.03.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8.047,60 Punkten. Der CAC 40 stand vor einem Jahr, am 10.06.2024, bei 7.893,98 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 5,55 Prozent nach oben. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8.257,88 Punkten. Bei 6.763,76 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 225.944 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Hermès (Hermes International)-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 243,747 Mrd. Euro heraus.

CAC 40-Fundamentaldaten im Fokus

Die Worldline SA-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 3,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten auf. Die Carrefour-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,10 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

