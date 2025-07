Vossloh Aktie News: Vossloh am Montagmittag tiefer

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 88,70 EUR nach.

Die Aktie notierte um 11:46 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 88,70 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Vossloh-Aktie bisher bei 88,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 88,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 12.751 Vossloh-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 89,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,35 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vossloh-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,35 EUR. Dieser Wert wurde am 19.11.2024 erreicht. Abschläge von 54,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Vossloh seine Aktionäre 2024 mit 1,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,25 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 78,75 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Vossloh am 24.04.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,24 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Vossloh 0,39 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 251,10 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 268,80 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Vossloh dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 24.07.2025 präsentieren. Am 30.07.2026 wird Vossloh schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Vossloh im Jahr 2025 3,85 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

