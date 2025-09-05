Vossloh Aktie News: Vossloh zeigt sich am Montagvormittag gestärkt

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Vossloh. Die Vossloh-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 89,40 EUR.

Um 09:02 Uhr konnte die Aktie von Vossloh zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 89,40 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Vossloh-Aktie bei 89,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 88,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 467 Vossloh-Aktien umgesetzt.

Bei 95,10 EUR erreichte der Titel am 24.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vossloh-Aktie derzeit noch 6,38 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.11.2024 bei 40,35 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Vossloh seine Aktionäre 2024 mit 1,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,14 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 85,00 EUR für die Vossloh-Aktie.

Am 24.07.2025 lud Vossloh zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS belief sich auf 1,25 EUR gegenüber 1,57 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Vossloh hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 331,50 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 292,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vossloh-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Vossloh dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Vossloh im Jahr 2025 3,59 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

