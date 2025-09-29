DAX23.695 -0,2%ESt505.489 -0,3%Top 10 Crypto15,65 -1,6%Dow46.316 +0,2%Nas22.591 +0,5%Bitcoin96.695 -0,8%Euro1,1752 +0,2%Öl67,10 -0,8%Gold3.810 -0,6%
Vossloh Aktie News: Vossloh am Vormittag mit grünen Vorzeichen

30.09.25 09:26 Uhr
Vossloh Aktie News: Vossloh am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Vossloh gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Vossloh-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 90,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vossloh AG
88,90 EUR -1,00 EUR -1,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:07 Uhr stieg die Vossloh-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 90,50 EUR. Der Kurs der Vossloh-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 90,50 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 89,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.429 Vossloh-Aktien umgesetzt.

Am 24.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 95,10 EUR. Mit einem Zuwachs von 5,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 19.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,35 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vossloh-Aktie derzeit noch 55,41 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,14 EUR. Im Vorjahr erhielten Vossloh-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 85,00 EUR.

Vossloh ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,25 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 331,50 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 13,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 292,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Vossloh am 30.10.2025 präsentieren. Vossloh dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Vossloh-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,59 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Vossloh AG

DatumRatingAnalyst
31.07.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
29.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
28.07.2025Vossloh HoldWarburg Research
24.07.2025Vossloh BuyJefferies & Company Inc.
11.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
