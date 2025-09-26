DAX23.776 +0,2%ESt505.505 +0,1%Top 10 Crypto15,51 +1,3%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.592 -0,3%Euro1,1716 +0,2%Öl68,94 -1,2%Gold3.821 +1,6%
Vossloh Aktie News: Vossloh verteuert sich am Mittag

29.09.25 12:08 Uhr
Vossloh Aktie News: Vossloh verteuert sich am Mittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Vossloh. Die Aktionäre schickten das Papier von Vossloh nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 89,70 EUR.

Aktien
Vossloh AG
88,30 EUR -0,70 EUR -0,79%
Die Aktie legte um 11:42 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 89,70 EUR zu. Kurzfristig markierte die Vossloh-Aktie bei 90,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 89,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 16.363 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 95,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.07.2025). Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 5,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,35 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vossloh-Aktie mit einem Verlust von 55,02 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Vossloh-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,14 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Vossloh 1,10 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 85,00 EUR für die Vossloh-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vossloh am 24.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,25 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 331,50 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 292,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Vossloh.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Vossloh-Gewinn in Höhe von 3,59 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Vossloh AG

DatumRatingAnalyst
31.07.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
29.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
28.07.2025Vossloh HoldWarburg Research
24.07.2025Vossloh BuyJefferies & Company Inc.
11.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
