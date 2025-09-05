DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,20 -0,4%Dow46.153 +0,5%Nas22.377 ±-0,0%Bitcoin93.488 +0,1%Euro1,1693 +0,3%Öl70,46 +1,2%Gold3.775 +0,7%
Vossloh im Fokus

Vossloh Aktie News: Vossloh am Nachmittag mit Verlusten

26.09.25 16:10 Uhr
Vossloh Aktie News: Vossloh am Nachmittag mit Verlusten

Die Aktie von Vossloh gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,9 Prozent auf 88,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vossloh AG
89,00 EUR -1,20 EUR -1,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Vossloh-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 2,9 Prozent auf 88,60 EUR. Die Vossloh-Aktie gab in der Spitze bis auf 88,20 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 91,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 16.163 Vossloh-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 95,10 EUR erreichte der Titel am 24.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vossloh-Aktie mit einem Kursplus von 7,34 Prozent wieder erreichen. Bei 40,35 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Vossloh-Aktie ist somit 54,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 1,10 EUR an Vossloh-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,14 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vossloh-Aktie bei 85,00 EUR.

Am 24.07.2025 hat Vossloh in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 1,25 EUR gegenüber 1,57 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Vossloh 331,50 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 292,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Vossloh dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Vossloh ein EPS in Höhe von 3,59 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Bildquellen: Vossloh Aktiengesellschaft

