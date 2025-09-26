DAX23.798 +0,3%ESt505.516 +0,3%Top 10 Crypto15,55 +1,5%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.628 -0,2%Euro1,1722 +0,3%Öl69,30 -0,7%Gold3.816 +1,4%
Vossloh Aktie News: Vossloh legt am Vormittag zu

29.09.25 09:29 Uhr
Die Aktie von Vossloh gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Vossloh-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 89,50 EUR.

Vossloh AG
88,30 EUR -0,70 EUR -0,79%
Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von Vossloh zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 89,50 EUR. In der Spitze gewann die Vossloh-Aktie bis auf 90,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 89,10 EUR. Zuletzt wechselten 1.156 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Am 24.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 95,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vossloh-Aktie. Bei 40,35 EUR fiel das Papier am 19.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 54,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vossloh-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 1,10 EUR an Vossloh-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,14 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 85,00 EUR an.

Vossloh ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,25 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Vossloh 1,57 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 331,50 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 292,00 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Vossloh-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Vossloh im Jahr 2025 3,59 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Vossloh AG

DatumRatingAnalyst
31.07.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
29.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
28.07.2025Vossloh HoldWarburg Research
24.07.2025Vossloh BuyJefferies & Company Inc.
11.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
29.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
24.07.2025Vossloh BuyJefferies & Company Inc.
11.07.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
02.06.2025Vossloh BuyDeutsche Bank AG
26.05.2025Vossloh BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.07.2025Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
28.07.2025Vossloh HoldWarburg Research
25.04.2025Vossloh HoldWarburg Research
01.04.2025Vossloh HoldWarburg Research
31.07.2024Vossloh HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.10.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
25.10.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
06.08.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
03.08.2018Vossloh ReduceCommerzbank AG
02.08.2018Vossloh SellS&P Capital IQ

