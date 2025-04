Vossloh Aktie News: Vossloh zieht am Donnerstagnachmittag an

Kurs der Vossloh

Die Aktie von Vossloh gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Vossloh-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 67,40 EUR.

Um 15:51 Uhr wies die Vossloh-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 67,40 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Vossloh-Aktie bis auf 67,40 EUR. Bei 66,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 16.666 Vossloh-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.03.2025 markierte das Papier bei 70,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vossloh-Aktie 4,15 Prozent zulegen. Am 19.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,35 EUR. Der aktuelle Kurs der Vossloh-Aktie ist somit 40,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 1,10 EUR an Vossloh-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,36 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 64,00 EUR je Vossloh-Aktie an.

Am 27.03.2025 äußerte sich Vossloh zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Vossloh hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,86 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,53 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 350,00 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 21,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 288,40 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 24.04.2025 erwartet. Am 23.04.2026 wird Vossloh schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Experten taxieren den Vossloh-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,70 EUR je Aktie.

