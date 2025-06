Vossloh Aktie News: Vossloh verzeichnet am Mittag Verluste

So bewegt sich Vossloh

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 74,00 EUR.

Das Papier von Vossloh befand sich um 11:44 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,7 Prozent auf 74,00 EUR ab. Die Vossloh-Aktie sank bis auf 73,50 EUR. Mit einem Wert von 74,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 12.645 Vossloh-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.06.2025 bei 80,80 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,19 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.11.2024 bei 40,35 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vossloh-Aktie 45,47 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Vossloh-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,32 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Vossloh-Aktie wird bei 74,50 EUR angegeben.

Am 24.04.2025 lud Vossloh zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,24 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,58 Prozent auf 251,10 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 268,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Vossloh dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 24.07.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 30.07.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,86 EUR je Vossloh-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

