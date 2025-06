Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittag nahezu unbewegt

Kursentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Vossloh. Im XETRA-Handel kam die Vossloh-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 75,60 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:39 Uhr die Vossloh-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 75,60 EUR. Bei 76,20 EUR erreichte die Vossloh-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 75,20 EUR markierte die Vossloh-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 76,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Vossloh-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.168 Stück gehandelt.

Am 05.06.2025 markierte das Papier bei 80,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,88 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vossloh-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.11.2024 bei 40,35 EUR. Mit Abgaben von 46,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Vossloh-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,32 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 74,50 EUR.

Am 24.04.2025 hat Vossloh die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,24 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 268,80 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 251,10 Mio. EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.07.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Vossloh-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Vossloh im Jahr 2025 3,86 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

