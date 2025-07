Vossloh Aktie News: Anleger greifen bei Vossloh am Freitagmittag zu

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Vossloh. Zuletzt konnte die Aktie von Vossloh zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,8 Prozent auf 86,80 EUR.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der Tradegate-Sitzung 1,8 Prozent auf 86,80 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Vossloh-Aktie bei 87,60 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 86,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 3.257 Vossloh-Aktien.

Am 10.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 90,10 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,80 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 26.11.2024 auf bis zu 40,35 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 53,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,25 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 78,75 EUR.

Am 24.04.2025 lud Vossloh zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,24 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,39 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,58 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 251,10 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 268,80 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 24.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Vossloh veröffentlicht werden. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Vossloh möglicherweise am 30.07.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Vossloh-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,79 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

Kaufempfehlung von MWB Research beflügelt Vossloh-Aktie

Vossloh-Aktie: Gewinnmitnahmen drücken Kurs ins Minus

SDAX-Titel Vossloh-Aktie: Über diese Dividende können sich Vossloh-Aktionäre freuen