Vossloh Aktie News: Vossloh am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 42,30 EUR abwärts.

Das Papier von Vossloh befand sich um 15:46 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,5 Prozent auf 42,30 EUR ab. Die Vossloh-Aktie sank bis auf 42,10 EUR. Mit einem Wert von 42,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 2.139 Vossloh-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 51,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.07.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vossloh-Aktie. Am 22.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,85 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vossloh-Aktie 5,79 Prozent sinken.

Nachdem Vossloh seine Aktionäre 2023 mit 1,05 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,21 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 58,25 EUR an.

Am 31.10.2024 legte Vossloh die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,74 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Vossloh mit einem Umsatz von insgesamt 298,70 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 325,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,18 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Vossloh am 13.03.2025 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Vossloh im Jahr 2024 3,14 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

