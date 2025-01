Vossloh Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Vossloh

Blick auf Vossloh-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Vossloh. Der Vossloh-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 42,40 EUR.

Um 11:40 Uhr ging es für die Vossloh-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 42,40 EUR. In der Spitze fiel die Vossloh-Aktie bis auf 42,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 42,20 EUR. Bisher wurden heute 467 Vossloh-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.07.2024 bei 51,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.01.2024 (39,85 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vossloh-Aktie 6,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,21 EUR. Im Vorjahr hatte Vossloh 1,05 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 58,25 EUR an.

Am 31.10.2024 hat Vossloh die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,74 EUR gegenüber 0,52 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,18 Prozent auf 298,70 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 325,30 Mio. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.03.2025 terminiert.

Experten taxieren den Vossloh-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,14 EUR je Aktie.

