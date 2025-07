Vossloh Aktie News: Vossloh tendiert am Nachmittag schwächer

Vossloh im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 85,80 EUR.

Die Vossloh-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 85,80 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Vossloh-Aktie bisher bei 85,30 EUR. Bei 87,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 16.458 Vossloh-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 89,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Vossloh-Aktie liegt somit 4,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 19.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,35 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vossloh-Aktie 112,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,25 EUR. Im Vorjahr erhielten Vossloh-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 78,75 EUR für die Vossloh-Aktie aus.

Am 24.04.2025 hat Vossloh in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,24 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,39 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Vossloh in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,58 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 251,10 Mio. EUR im Vergleich zu 268,80 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Vossloh wird am 24.07.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 30.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,79 EUR je Aktie in den Vossloh-Büchern.

