Vossloh Aktie News: Vossloh am Freitagmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Vossloh gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Vossloh-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4,5 Prozent auf 87,00 EUR.

Um 11:49 Uhr rutschte die Vossloh-Aktie in der XETRA-Sitzung um 4,5 Prozent auf 87,00 EUR ab. In der Spitze büßte die Vossloh-Aktie bis auf 86,00 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 89,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 28.395 Vossloh-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 95,10 EUR erreichte der Titel am 24.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 9,31 Prozent Plus fehlen der Vossloh-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 19.11.2024 Kursverluste bis auf 40,35 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 115,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Vossloh-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,25 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vossloh-Aktie bei 78,75 EUR.

Am 24.07.2025 hat Vossloh in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,25 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Vossloh 0,39 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Vossloh 331,50 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 268,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Vossloh wird am 30.10.2025 gerechnet. Am 30.07.2026 wird Vossloh schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Experten taxieren den Vossloh-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,79 EUR je Aktie.

