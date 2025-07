Vossloh Aktie News: Vossloh am Freitagvormittag mit Verlusten

Vossloh im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Vossloh. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 89,10 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die Vossloh-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 89,10 EUR ab. Die Vossloh-Aktie gab in der Spitze bis auf 88,80 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 89,90 EUR. Der Tagesumsatz der Vossloh-Aktie belief sich zuletzt auf 4.130 Aktien.

Bei 95,10 EUR erreichte der Titel am 24.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 6,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.11.2024 (40,35 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 54,71 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,25 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 78,75 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vossloh am 24.07.2025. In Sachen EPS wurden 1,25 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vossloh 0,39 EUR je Aktie eingenommen. Vossloh hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 331,50 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 268,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Vossloh wird am 30.10.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,79 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

