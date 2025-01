Vossloh Aktie News: Vossloh steigt am Vormittag

So bewegt sich Vossloh

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Vossloh. Zuletzt ging es für das Vossloh-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 45,85 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Vossloh zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 45,85 EUR. Bei 45,85 EUR markierte die Vossloh-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 45,35 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 4.682 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Am 29.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 12,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,76 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Vossloh-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,21 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 58,25 EUR.

Vossloh ließ sich am 31.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,74 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,52 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 298,70 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 8,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 325,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.03.2025 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,14 EUR je Aktie in den Vossloh-Büchern.

