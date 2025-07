Vossloh Aktie News: Vossloh am Donnerstagmittag im Aufwind

Vossloh im Fokus

Die Aktie von Vossloh zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Vossloh konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,6 Prozent auf 88,80 EUR.

Um 11:41 Uhr stieg die Vossloh-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,6 Prozent auf 88,80 EUR. Die Vossloh-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 88,90 EUR. Bei 85,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 43.201 Vossloh-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 89,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.07.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,24 Prozent. Am 19.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 40,35 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 54,56 Prozent könnte die Vossloh-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Vossloh-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,25 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 78,75 EUR aus.

Vossloh ließ sich am 24.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,24 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,39 EUR je Aktie generiert. Vossloh hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 251,10 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 268,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,79 EUR je Vossloh-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

Kaufempfehlung von MWB Research beflügelt Vossloh-Aktie

Vossloh-Aktie: Gewinnmitnahmen drücken Kurs ins Minus

SDAX-Titel Vossloh-Aktie: Über diese Dividende können sich Vossloh-Aktionäre freuen