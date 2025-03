Vossloh Aktie News: Vossloh zieht am Nachmittag an

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Vossloh. Das Papier von Vossloh konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 63,30 EUR.

Um 15:50 Uhr stieg die Vossloh-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 63,30 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Vossloh-Aktie sogar auf 64,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 63,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Vossloh-Aktien beläuft sich auf 26.404 Stück.

Am 18.03.2025 markierte das Papier bei 70,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 10,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 19.11.2024 Kursverluste bis auf 40,35 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vossloh-Aktie derzeit noch 36,26 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,05 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,21 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 58,25 EUR je Vossloh-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vossloh am 31.10.2024. Es stand ein EPS von 0,74 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Vossloh noch ein Gewinn pro Aktie von 0,53 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 298,70 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 288,40 Mio. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 27.03.2025 dürfte Vossloh Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Vossloh ein EPS in Höhe von 3,14 EUR in den Büchern stehen haben wird.

