Vossloh Aktie News: Vossloh am Donnerstagnachmittag mit sattem Kursplus

So bewegt sich Vossloh

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Vossloh. Die Vossloh-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 7,0 Prozent auf 67,70 EUR.

Das Papier von Vossloh konnte um 15:49 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 7,0 Prozent auf 67,70 EUR. In der Spitze legte die Vossloh-Aktie bis auf 68,00 EUR zu. Bei 62,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Vossloh-Aktien beläuft sich auf 70.534 Stück.

Am 18.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 70,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 3,69 Prozent Plus fehlen der Vossloh-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 40,35 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vossloh-Aktie derzeit noch 40,40 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR an Vossloh-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,21 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 58,25 EUR je Vossloh-Aktie aus.

Am 31.10.2024 legte Vossloh die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,74 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Vossloh 0,53 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 298,70 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 288,40 Mio. EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 24.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,14 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

